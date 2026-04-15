Захарова посоветовала членам НАТО почитать Фрейда

Захарова посоветовала представителям НАТО и США ознакомиться с работами Фрейда
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала отношения НАТО и США травматичными, посоветовав им почитать работы психолога и психиатра Зигмунда Фрейда.

«Феномен в чем? В том, что все члены НАТО платят США, чтобы те их защищали, правда, не говоря от кого, но намекая на восточного соседа - Россию… Но при этом сами США угрожают, что отнимут Гренландию. Тогда, простите, от кого защищать, если они внутри занимаются такими вещами?», — порассуждала Захарова.

При этом дипломат отметила, что «собрав» со стран НАТО 5% от ВВП на оборонные расходы, Соединенные Штаты «обиделись» на своих союзников за отказ поддержать действия Вашингтона в Ормузском проливе. По ее словам, это демонстрирует «нездоровый» и «травматический» характер отношений.

«Вот тут вот им Фрейд нужен просто безвариативно. Нужно открывать книгу и читать», — сказала Захарова.

До этого Дональд Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

