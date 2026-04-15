Раскрыта стоимость «шашлычного набора» в текущем году

Россиянам в 2026 году придется заплатить в среднем 4 986 рублей за «шашлычный набор», включающий в себя мясо, мангал, шампуры, древесный уголь и другие необходимые для готовки предметы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики изучили данные о тратах жителей РФ на «шашлычный набор» за период с 1 по 12 апреля текущего и прошлого годов.

«В этом году шашлычный сезон начался позже, чем в прошлом году. На фоне погодного фактора и Страстной недели перед Пасхой наблюдалось снижение продаж в сопоставимом год к году периоде», — отметили специалисты.

По их словам, уже готовое для жарки шашлыка мясо в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 668 рублей. Средний чек за комплект шампуров составит 513 рублей, за мангал — 3 067 рублей, за розжиг — 412 рублей, а за древесный уголь — 325 рублей.

14 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на экспертов сообщили, что в России за нарушение противопожарных норм во время жарки шашлыка могут оштрафовать на 15–30 тыс. рублей. Готовить мясо нельзя во дворах многоквартирных домов, а также на балконах и в квартирах. На дачных участках разводить огонь можно только в мангалах или жаровнях, расположенных на расстоянии не менее пяти метров от дома.

Ранее россиянам напомнили о наказании за оставленный после шашлыков мусор.

 
