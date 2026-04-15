Политолог заявил, что Россия не станет выдвигать новых территориальных претензий Украине

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Политолог Наумов: РФ не будет выдвигать новых территориальных требований Киеву
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия не будет выдвигать новых требований о территориальных уступках со стороны Украины в рамках возможного пересмотра позиции о мирном урегулировании. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Что касается ужесточения [требований], я полагаю, что это не будет расширение списка территорий», — заявил он.

Он заметил, что Москва может ужесточить переговорную позицию в случае, если не удастся достигнуть соглашения о выходе ВСУ с подконтрольной части Донбасса. Речь может идти о нескольких требованиях – от демилитаризации и денацификации до статуса УПЦ, указал Наумов.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что одним из требований РФ для урегулирования конфликта является вывод ВСУ из Донбасса. По его словам, Владимир Зеленский еще «вчера» должен был принять подобное решение.

Он также объяснил возникшую паузу в переговорном процессе тем, что представители США заняты другими делами и «по понятным причинам не могут быть активно вовлечены в переговоры по Украине».

Ранее Ушаков заявил, что решение Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса открыло бы перспективы для мира.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
