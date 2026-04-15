Политолог заявил, что Россия не станет выдвигать новых территориальных претензий Украине

Россия не будет выдвигать новых требований о территориальных уступках со стороны Украины в рамках возможного пересмотра позиции о мирном урегулировании. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Что касается ужесточения [требований], я полагаю, что это не будет расширение списка территорий», — заявил он.

Он заметил, что Москва может ужесточить переговорную позицию в случае, если не удастся достигнуть соглашения о выходе ВСУ с подконтрольной части Донбасса. Речь может идти о нескольких требованиях – от демилитаризации и денацификации до статуса УПЦ, указал Наумов.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что одним из требований РФ для урегулирования конфликта является вывод ВСУ из Донбасса. По его словам, Владимир Зеленский еще «вчера» должен был принять подобное решение.

Он также объяснил возникшую паузу в переговорном процессе тем, что представители США заняты другими делами и «по понятным причинам не могут быть активно вовлечены в переговоры по Украине».

Ранее Ушаков заявил, что решение Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса открыло бы перспективы для мира.