Овечкин провел рекордную игру в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил уникальное достижение.

В прошедшем матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» (2:1) 40-летний капитан «столичных» вышел на лед в 1573-й раз. По данному показателю Овечкин занимает 15-е место во всей истории НХЛ, следующей целью россиянина является Рэй Бурк, сыгравший в НХЛ 1612 матчей.

Александр Овечкин в прошедшей игре отметился результативной передачей. Таким образом, в сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

