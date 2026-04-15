В России назвали новый выявленный случай оспы обезьян тревожным сигналом

Новый случай заболевания оспой обезьян, который зафиксировали в Домодедовской больнице, является тревожным сигналом, поскольку пациент не выезжал из России. Об этом aif.ru рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что ранее болезнь считалась экзотической, заражение происходило далеко от страны при контакте с обезьянами. Однако теперь ситуация изменилась. Так, например, в 2022 году заболевшими по официальным данным стали порядка 99 тыс. человек.

«В 1980 году завершилась глобальная ликвидация человеческой оспы завершилась оспы. Обезьянья взята на особый контроль, поскольку этот вирус — «двоюродный брат» человеческого. двоюродный брат натуральной человеческой оспы. Они очень похожи, близко стоят рядом друг с другом. И мы предполагали, что этот вирус начнет мутировать, и передаваться уже не от обезьяны к человеку, а от человека к человеку», — объяснил Онищенко.

По его словам, именно это теперь и происходит — оспа обезьян передается воздушно-капельным путем при очень тесном контакте. Эксперт добавил, что оснавная угроза заключается в том, что болезнь может продолжить мутировать.

13 апреля сообщалось, что в инфекционном отделении Домодедовской горбольницы лечится второй пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». По словам врачей, сейчас у них на лечении находятся двое пациентов-мужчин с таким диагнозом, и состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

Последний госпитализированный — 38-летний мужчина, который не покидал пределы России. Он заразился оспой обезьян половым путем, уточнили в пресс-службе больницы.

