Российский школьник впал в кому после укуса клеща

Подросток из Томска попал в больницу после того, как его укусил клещ. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, у 16-летнего школьника диагностировали болезнь Лайма после того, как паукообразное укусило его. Специалисты назначили лечение и отпустили пациента.

Вскоре молодой человек обнаружил на коже еще одного клеща, но сначала за помощью к врачам не обратился. Позже его состояние серьезно ухудшилось. Медики обнаружили у него менингоэнцефалит. Сам молодой человек впал в кому. На восстановление ушло длительное время.

Подобный случай произошел в Омске. 17-летний школьник также почувствовал недомогание после того, как обнаружил на себе двух клещей. Специалисты обнаружили у него клещевой энцефалит в тяжелой форме. На лечение ему потребовалось более полугода.

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей к медикам обратились более шести тысяч жителей РФ. Большинство пострадавших из Краснодарского края и Ставрополья. Также случаи фиксируются в Крыму, Ростовской и других областях.

Ранее инфекционист предупредила о расширении ареала энцефалитных клещей в России.

 
