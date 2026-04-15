Овечкин переписал историю НХЛ

Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, сыгравшим все матчи в возрасте 40+ лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил уникальное достижение.

Как сообщает RMNB, выйдя на лед в последнем матче сезона-2025/26 против «Коламбус Блю Джекетс» (2:1), Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, кому удалось сыграть все 82 игры в сезоне в возрасте 40 или более лет. Ранее подобное удавалось только Яромиру Ягру (дважды), Никласу Лидстрему, Теему Селянне и Дэйву Андрейчуку.

Александр Овечкин в прошедшей игре отметился результативной передачей. Таким образом, в сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

