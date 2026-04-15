В Татарстане возбудили дела против зоозащитников, жаловавшихся на живодера

Полиция и прокуратура возбудили дела против зоозащитников за травлю семьи из татарстанского города Заинск. Ранее в интернет попало видео, где один из членов этой семьи жестоко убивает кота, после чего в соцсетях распространили личные данные его родственников. Об этом «Газете.Ru» рассказала сестра человека, запечатленного на видео.

«Моей дочери, моей маме стали писать гадости: «Чтоб вы сдохли!»... Забор нам разрисовали, везде развешивали наши фотографии, расклеивали листовки. Я даже сняла на видео парня, который расклеивал фотографии по нашему коттеджному поселку, по всему району, на мой дом, что «здесь живет живодер… Столько про нас напридумывали, даже был момент, придумали, что мы торговали кошачьими органами», — поделилась женщина.

Собеседница «Газеты.Ru» добавила, «активисты» также обвиняли ее в мошенничестве (женщина работает в банке), чтобы ее уволили, однако служебная проверка не подтвердила эти факты.

По словам сестры, сама семья в шоке от поступка ее брата, но не согласна с «травлей». Собеседница «Газеты.Ru» обратилась в прокуратуру и полицию, возбуждено административное дело о публичном оскорблении (ст. 5.61 КоАП) и уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК). Также Следственный комитет проверяет группу в социальных сетях, созданную против «заинского живодера», где некоторые участники одобряли физическую расправу над ним и его родными.

Против самого убийцы кота тем временем завели уголовное дело о жестоком обращении с животными (ч.1 ст. 245 УК).

Ранее партия «Новые люди» предложила обязать россиян, которых обвинили в жестоком обращении с животными, проходить психиатрическую экспертизу.