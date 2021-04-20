Пользователей предупредили о масштабной атаке на Facebook Messenger

Аналитики Group-IB сообщили о масштабной атаке на пользователей социальной сети Facebook в 84 странах мира, включая Россию.

По данным компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, пользователям Facebook Messenger предлагают скачать якобы новое приложение.

Злоумышленники публикуют фейковые посты, предлагая установить якобы «последнее обновление» мессенджера. Было обнаружено 5,7 тыс. мошеннических рекламных публикаций и около 1 тыс. поддельных профилей, используемых для преступной схемы.

Мошенники использовали похожие названия, например, «Messanger», «Meseenger», «Masssengar». Скачать приложение предлагалось из-за новых функций, часть из которых была вымышлена. Так, некоторым предлагалось установить «золотую» версию мессенджера.

Ссылка на «скачивание» вела на фишинговый сайт, где требовалось ввести личные данные.

Кроме РФ, были атакованы пользователи из Европы, стран Азии, Северной и Южной Америки.

Специалисты обращают внимание, что все обновления приложений лучше скачивать из официальных магазинов.

Ранее стало известно, что данные сотен российских компаний оказались в открытом доступе.