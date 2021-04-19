Борисов: состояние МКС может привести к катастрофе

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что состояние и прочность конструкций Международной космической станции вызывает опасение и может привести к катастрофе.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать», — заявил Борисов.

В августе 2018 года в обшивке российского корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а также взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека «Союза», и доставили образцы на Землю для расследования причин инцидента.

Ранее член-корреспондент РАН, космонавт Олег Атьков рассказал, кто мог просверлить дыру в «Союзе-МС-09».