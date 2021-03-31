«Яндекс» поменял логотип впервые за 13 лет

IT-компания «Яндекс» изменила свой логотип впервые за 13 лет существования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

«На главной странице «Яндекса» появился новый логотип компании. Логотип — часть новой айдентики (визуальной идентификации бренда) «Яндекса», — сказано в пресс-релизе.

Он включает в себя новый знак — букву «Я» в красном круге, а также новый шрифт для логотипных конструкций, уточняют в компании. Знак можно будет увидеть в интерфейсах и на улице, например, на сумках курьеров, а шрифт будет использоваться в логотипах сервисов, рассказали в «Яндекс».

Кроме того, сервис изменил дизайн поисковой строки, которая больше не повторяет форму стрелки.

Дизайн-директор «Поиска» Геннадий Лохтин напомнил агентству, что прошлый логотип «Яндекса» был создан почти тринадцать лет назад. Он добавил, что новая айдентика отражает суть современной интернет-компании, которая объединяет в себе сервисы доставки продуктов, обработки платежей, а также создает беспилотные автомобили.

Ранее «Яндекс» сообщил о запуске сервиса Yandex Pay для оплаты покупок банковскими картами.