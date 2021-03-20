В США россиянин Медведев получил десять лет тюрьмы за киберпреступления

Суд в американском штате Невада приговорил россиянина Дмитрия Медведева к десяти годам лишения свободы за совершение киберпреступлений в составе организованной группы. Об этом сообщает сайт Минюста США.

Американские власти считают, что гражданин России был одним из основателей транснационального преступного сообщества Infraud Organization, которая занималась покупкой и продажей похищенных личных данных, информации о банковских картах, а также распространяла вредоносные компьютерные программы.

В ведомстве отметили, что 33-летний Сергей Медведев, который также известен как «Стелс, Сегмед и Серж-медведь», признал вину в суде в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям.

По данным министерства, ущерб от действий группы, состоящей из россиянина, украинца и македонцев, составил $568 млн.

В феврале 2018 года стало известно, что в Таиланде по подозрению в руководстве криминальной кибергруппировкой Infraud Organisation был задержан россиянин Сергей Медведев.