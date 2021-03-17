Совфед одобрил штрафы за неустановку российского ПО на смартфоны и компьютеры

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов, компьютеров и «умных» телевизоров без предустановленного на них российского программного обеспечения.

Штраф для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июля 2021 года в случае подписания президентом РФ.

Ранее в России приняли закон, запрещающий продажу отдельных видов техники без предустановки предписанного правительством российского софта — поисковиков, соцсетей, почтовых сервисов, антивирусов и других видов программного обеспечения.