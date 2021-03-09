Facebook: мы не удаляли контент российских СМИ

Facebook не удалял сообщения российских СМИ, которые Роскомнадзор ранее требовал восстановить, а пометил их как «ложные». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы не удаляли ни один из упомянутых типов контента с нашей платформы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно политике Facebook, помеченный как «ложный» контент не удаляется, а понижается в выдаче.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ, в том числе «Газеты.Ru», со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.