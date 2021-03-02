Бастрыкин поручил провести проверку из-за призывов к суициду в соцсетях

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за распространения в соцсетях информации о детском суициде, в том числе сообщений, которые содержат призывы к самоубийству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Она рассказала, что Быстрыкин дал поручение Главному следственному управлению СК провести по данному факту доследственную проверку, а также «принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников».

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила Бастрыкина принять меры за призывы к суициду в соцсетях.