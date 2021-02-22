Правительство Австралии откажется от проведения рекламных кампаний в Facebook

Федеральное правительство Австралии откажется от использования соцсети Facebook для проведения рекламных кампаний и социальных проектов из-за ограничений, которые компания ввела для всех пользователей страны. Такое заявление в эфире радиостанции ABC Radio сделал министр торговли, туризма и инвестиций Саймон Бермингем.

«Мы откажемся от рекламных кампаний (в Facebook) поскольку они необоснованно блокируют сайты, стремясь показать свою власть или оказать влияние на нашу демократию. Мы не потерпим этого и продолжим придерживаться своего законодательства», — сказал Бермингем.

Он отметил, что власти страны «настоятельно призывают» соцсеть признать, что она «должна вести себя также, как любой другой публикатор контента».

Ранее стало известно, что трафик сайтов в Австралии упал после того, как Facebook запретил делиться новостями в соцсети. Подробности — в материале «Газеты.Ru».