Bloomberg сообщил о возможном введении ряда платных услуг в Twitter

Компания Twitter рассматривает возможность введения ряда платных услуг с целью снизить зависимость своих доходов от рекламы, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как рассказали источники, в компании в том числе рассматривают введение платной подписки на Tweetdeck (cервис для просмотра нескольких лент в Twitter). Кроме того, обсуждается введение функции эксклюзивного платного контента. Еще способом заработка для Twitter может стать функция «отмена отправки» сообщения.

Также в соцсети рассматривают возможность введения платы за просмотр ленты без рекламы и за загрузку видеозаписей в более высоком качестве.