Visa и Mastercard запретили использование своих карт на Pornhub

Компании Visa и Mastercard запретили использование своих карт на крупном порносайте Pornhub из-за подозрений в размещении на ресурсе видеозаписей с изображением насилия над подростками, сообщает The New York Times.

Mastercard в своем заявлении сообщила, что расследование подтвердило факт публикации на платформе незаконного контента, из-за чего было принято решение прекратить использование карт компании на Pornhub, указано в сообщении.

Visa, в свою очередь, приостановила обработку платежей через свою сеть до завершения собственного расследования, отмечает издание.

Ранее обозреватель The New York Times Николас Кристоф сообщил, что на Pornhub размещаются видео жестокого обращения с подростками и изнасилования.