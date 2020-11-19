Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих цензуру СМИ РФ

Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих цензуру российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что за цензуру российских СМИ и ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности иностранным интернет-платформам будет грозить ответственность. Отмечается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 19 ноября. В качестве мер будет предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы.

По словам одного из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, ограничение доступа, под которое попадает и замедление трафика, — это крайний метод против дискриминации СМИ России на зарубежных интернет-платформах.

Он отметил, что «в запасе у государства всегда должен быть жесткий вариант для особо злостных нарушителей закона». Парламентарий уточнил, что реализовывать эту норму будет Роскомнадзор.

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