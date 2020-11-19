Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих цензуру СМИ РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих цензуру российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что за цензуру российских СМИ и ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности иностранным интернет-платформам будет грозить ответственность. Отмечается, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 19 ноября. В качестве мер будет предусмотрена блокировка, замедление трафика и штрафы.

По словам одного из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, ограничение доступа, под которое попадает и замедление трафика, — это крайний метод против дискриминации СМИ России на зарубежных интернет-платформах.

Он отметил, что «в запасе у государства всегда должен быть жесткий вариант для особо злостных нарушителей закона». Парламентарий уточнил, что реализовывать эту норму будет Роскомнадзор.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Иностранные интернет-платформы могут начать наказывать за цензуру

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре

Штрафы за интернет-цензуру против СМИ РФ составят до 3 млн рублей