Мэрия Москвы попробует следить за пассажирами через их телефоны

Власти Москвы намерены отслеживать движение пассажиров общественного транспорта, собирая данные с их гаджетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы разместил на сайте госзакупок заказ на 155,2 млн рублей. Эти деньги будут направлены на установку на остановках аппаратов, которые будут получать по Wi-Fi и Bluetooth MAC-адреса пользовательских устройств, собирать эти данные и отслеживать по ним движение пассажиров.

Отмечается, что данная система должна будет составлять отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год. Система будет работать вкупе с камерами наблюдения. Все собранные сведения будут поступать в единый центр хранения данных, которым управляет московский департамент информационных технологий. В результате департамент сможет отслеживать маршруты пешеходов и составлять карты пассажиропотока в столице.

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