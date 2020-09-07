Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать электронную почту

Директор Института IT университета «Синергия» Станислав Косарев сообщил, что у почтовых сервисов есть право на блокировку учетной записи пользователя. Они прибегают к этой мере из-за подозрения на взлом, спам-рассылки или по запросу госорганов и соответствующих ведомств, сообщает агентство «Прайм».

«Когда мы заводим почту на Mail.ru и «Яндексе», то по умолчанию соглашаемся на пользовательское соглашение. В нем, если внимательно прочитать условия, говорится, что почтовые сервисы оставляют за собой право удалить или заблокировать учетную запись пользователя», — сказал Косарев.

Он добавил, что почтовые сервисы также могут приостановить или ограничить доступ к любому почтовому ящику без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей.

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