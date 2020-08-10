ФАС признала злоупотребления Apple на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что компания Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений, сообщается на сайте ведомства.

Компания занимает доминирующее положение на рынке распространения приложений на iOS, так как устанавливать приложения можно исключительно через магазин App Store, отмечает ФАС.

В частности, компания злоупотребила своим положением и ограничила доступ разработчиков мобильных приложений родительского контроля к рынку, указано в сообщении.

Кроме того, нарушение выражается в праве Apple не допускать в App Store любое приложение сторонних разработчиков даже при их соответствии всем требованиям компании, подчеркивает ведомство.

В ближайшее время ФАС выдаст компании Apple предписание об устранении нарушения.

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