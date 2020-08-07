Twitter промаркировал аккаунты Совфеда и Госдумы

Аккаунты Совета Федерации, Государственной думы и ряда российских посольств за рубежом в социальной сети Twitter получили маркировку «Правительственная учетная запись, Россия».

Ранее такая маркировка уже появилась на аккаунтах президента и правительства России, отмечена также учетная запись заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева.

Кроме того, маркировку «Государственное издание, Россия» получили аккаунты ряда российских средств массовой информации, в том числе страницы РИА «Новости», RT, Вести и другие.

Ранее компания Twitter заявила о намерении помечать аккаунты правительств и государственных СМИ в микроблоге.

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