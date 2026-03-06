Размер шрифта
В России призвали приравнять электровелосипеды к мопедам

Специалист Зотов призвал приравнять электровелосипеды к мопедам
Яндекс

В России необходимо приравнять электровелосипеды к мопедам, чтобы повысить уровень безопасности на дорогах. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Это транспортное средство, у которого действительно огромная скорость, огромная масса, и последствия могут быть достаточно существенные. Поэтому вид транспорта должен быть убран с тротуаров и выстроен контроль, в том числе камеры городские», — подчеркнул Зотов.

Эксперт также допустил, что для решения проблемы понадобится другая инфраструктура.

При этом он отметил, что вопрос является сложным для регулирования. По его словам, он находится на стыке Госавтоинспекции, Минтранса и других ведомств.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД ограничить проезд курьеров на электровелосипедах по тротуарам российских городов. Предложения на этот счет должны быть готовы к 1 июля 2026 года. На заседании совета по правам человека в декабре президент поделился, что сам ездит за рулем по Москве, и заявил, что курьеры на электровелосипедах и самокатах опасны для граждан.

Ранее стало известно, что Яндекс запустил b2b-аренду электровелосипедов для курьеров других сервисов.

 
