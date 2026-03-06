Размер шрифта
В России не исключили доллар по 105 рублей из-за действий США

Епифанова: доллар подорожает до 105 руб. при затяжной войне на Ближнем Востоке
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

При затяжной войне на Ближнем Востоке и сохранении дисконтов на российскую нефть курс доллара может достигнуть 105 рублей и более, спрогнозировала для «Газеты.Ru» член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова.

«Если нынешний конфликт приведет к скачку цен на нефть, то для рубля определяющими станут не столько сами котировки Brent, сколько дисконты на нашу нефть относительно эталона — сейчас они держатся на уровне $20–25. Кроме того, определяющими могут стать и реальные объемы экспорта в Азию и логистические риски вроде удорожания фрахта танкеров и новых санкционных барьеров на страхование», — отметила Епифанова.

По ее словам, даже при цене на Brent, превышающей $85, эти факторы могут съесть большую часть выгоды: экспорт в Китай и Индию растет, но конкуренция с иранской нефтью и риски в Ормузском проливе снижают чистый приток валюты, обрушая схему «нефть вверх — рубль вверх».

Епифанова подчеркнула, что ситуация, когда нефть дорожает, а рубль не укрепляется или даже проседает, абсолютно возможна, и мы это уже наблюдаем на текущих торгах, где доллар подскочил из-за общей паники инвесторов и бегства в доллар как в некую безопасную отдушину.

«По моему прогнозу, при затяжной войне на Ближнем Востоке и сохранении дисконтов вероятность этого сценария — около 60%, и доллар может подорожать до 105–115 рублей даже при нефти за $90, если отток капитала и укрепление доллара перевесят нефтяные доходы», — заключила Епифанова.

По данным Investing.com, 5 марта доллар стоил более 77,4 рубля.

Ранее был спрогнозирован курс доллара на следующую неделю.

 
