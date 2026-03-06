Москвичка отбирает квартиру у мужчины, потому что влюбилась в телефонного мошенника

В Москве 57-летняя учительница, влюбившаяся в телефонного мошенника, пытается отобрать квартиру у нового владельца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина два года назад купил квартиру на Нагатинской набережной у пенсионерки — та уверяла, что планирует купить дом в Истре и переехать туда. После совершения сделки она общалась с новым владельцем и интересовалась ремонтом, который тот затеял в новом жилище.

Однако спустя полтора года, когда мужчине оставалось только завезти мебель в квартиру, бывшая владелица подала в суд — она заявила, что продала квартиру под влиянием аферистов. Выяснилось, что ранее она уже лишилась одной квартиры из-за мошенников. Чтобы ее вернуть, женщину убедили продать вторую. Пенсионерка призналась, что влюбилась в голос звонившего и выполняла все указания.

Суд постановил вернуть жилье пожилой женщине, но обязал ее выплатить мужчине 6 млн рублей — учитывая ее доход, срок выплаты составит около 250 лет. Покупатель не согласен и продолжает судиться, опасаясь, что продавщицу признают невменяемой.

