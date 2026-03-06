Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

Эксперт назвал один главный вывод из действий США на Ближнем Востоке

Политолог Пятибратов: США подтвердили бесполезность ООН и международного права
Vahid Salemi/AP

Приход Дональда Трампа к власти в США особо не изменил политику страны, но ключевым отличием стало то, что Вашингтон стал честнее объяснять свои действия и называть вещи своими именами, не прикрываясь обещаниями восстановления мира и демократии, считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Иван Пятибратов. Действия американских военных на Ближнем Востоке подтвердили, что система международного права давно не работает, заявил он в эфире Tsargrad.tv.

При Трампе США не оглядываются на международные регуляторы, что по большому счету соответствует давно принятой риторике страны, но теперь администрация не стремится оправдать свои действия, считает эксперт.

«Если раньше США якобы несли мир и демократию куда-то, то сейчас об этом и речи уже не идёт. Венесуэла. Трамп говорил: нефть. Иран. Трамп говорил: это враг Израиля. И так далее. То есть уже речи не идёт о том, что какие-то режимы будто бы недостаточно демократические или что-то в таком роде», — пояснил он.

По мнению политолога, как минимум в одном президент США прав – в мире не работает система международного права, а ООН за последние годы стала бессмысленной организацией, которая не может привести ни к предотвращению, ни к урегулированию ни одного конфликта. На этом фоне страны перестают опираться на международное право, понимая, что многополярность в условиях геополитики требует пребывания в конфликте и борьбы за ресурсы. Только по результатам такой борьбы могут быть выстроены относительно равноценные отношения, заключил Пятибратов.

До этого Трамп заявил, что США хотят сместить нынешнее руководство Ирана, чтобы у страны был «хороший лидер». По его словам, на эту должность уже есть несколько претендентов. В то же время прогноз о начале наземной операции американских и израильских войск в Иране он назвал «пустой тратой времени», заверив, что таких планов пока нет.

Ранее независимая миссия ООН дала оценку ударам США и Израиля по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!