Эксперт назвал один главный вывод из действий США на Ближнем Востоке

Приход Дональда Трампа к власти в США особо не изменил политику страны, но ключевым отличием стало то, что Вашингтон стал честнее объяснять свои действия и называть вещи своими именами, не прикрываясь обещаниями восстановления мира и демократии, считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Иван Пятибратов. Действия американских военных на Ближнем Востоке подтвердили, что система международного права давно не работает, заявил он в эфире Tsargrad.tv.

При Трампе США не оглядываются на международные регуляторы, что по большому счету соответствует давно принятой риторике страны, но теперь администрация не стремится оправдать свои действия, считает эксперт.

«Если раньше США якобы несли мир и демократию куда-то, то сейчас об этом и речи уже не идёт. Венесуэла. Трамп говорил: нефть. Иран. Трамп говорил: это враг Израиля. И так далее. То есть уже речи не идёт о том, что какие-то режимы будто бы недостаточно демократические или что-то в таком роде», — пояснил он.

По мнению политолога, как минимум в одном президент США прав – в мире не работает система международного права, а ООН за последние годы стала бессмысленной организацией, которая не может привести ни к предотвращению, ни к урегулированию ни одного конфликта. На этом фоне страны перестают опираться на международное право, понимая, что многополярность в условиях геополитики требует пребывания в конфликте и борьбы за ресурсы. Только по результатам такой борьбы могут быть выстроены относительно равноценные отношения, заключил Пятибратов.

До этого Трамп заявил, что США хотят сместить нынешнее руководство Ирана, чтобы у страны был «хороший лидер». По его словам, на эту должность уже есть несколько претендентов. В то же время прогноз о начале наземной операции американских и израильских войск в Иране он назвал «пустой тратой времени», заверив, что таких планов пока нет.

