Врач назвал причины, почему россияне часто болеют весной

Россияне начинают чаще болеть в весенний период не из-за смены погоды, а из-за своих действий. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал врач-терапевт, автор медицинских книг Андрей Звонков.

По его словам, многие люди торопят приход весны и подсознательно пытаются почувствовать себя теплее. Так, например, они начинают преждевременно ходить нараспашку, без головных уборов и шарфов. Это создает условия для переохлаждения и снижения иммунитета. При ослабленном состоянии организм легче принимает инфекции, которые атакуют человека постоянно, особенно в общественных местах.

«Еще один важный фактор весенней уязвимости — истощение витаминных запасов. Тепличные овощи и фрукты, которые мы сейчас едим, содержат витаминов меньше. Это гиповитаминоз — снижение уровня витаминов в пище. Он помогает снизить защитные свойства организма, ослабляет неспецифический иммунитет, те вещества, которые защищают нас на слизистых оболочках», — добавил Звонков.

Испанский анестезиолог Давид Каллехо до этого говорил, что бактерии, скопившиеся на зубной щетке во время ее использования при острых респираторных заболеваниях, могут стать причиной повторной простуды. Эксперт отметил, что зубные щетки представляют собой «роскошные отели» для размножения патогенов во время простуды, диареи или любой инфекции полости рта. Бактерии изо рта вместе с зубным налетом оседают на щетинках в процессе чистки зубов. Чем дольше используется щетка, тем большее количество бактерий на ней поселяется.

