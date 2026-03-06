Размер шрифта
В Краснодарском крае загорелась электростанция после падения обломков БПЛА

В Краснодарском крае потушили пожар на электростанции после атаки БПЛА
В Крымском районе Краснодарского края произошло возгорание на электростанции после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, пожар охватил площадь около 20 кв. метров.

Возгорание удалось ликвидировать в 6:50. К тушению привлекли восемь человек и две единицы техники.

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 83 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, больше всего дронов сбили над Республикой Крым — 56. Еще семь беспилотников уничтожили над Воронежской областью и семь — над акваторией Азовского моря. Пять летательных аппаратов перехватили над Черным морем, четыре — над Курской областью. Еще два дрона сбили в Краснодарском крае, по одному — в Астраханской и Белгородской областях.

Ранее при атаке ВСУ на Севастополь пострадали девять человек.

 
