Twitter будет помечать аккаунты государственных СМИ
Twitter будет помечать аккаунты правительств и государственных СМИ, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Пометку получат две категории: официальные правительственные лица, включая министерства, госучреждения, дипломатов и пресс-секретарей, а также государственные СМИ, их главные редакторы и влиятельные сотрудники.
На таких страницах появится значок, изображающий трибуну и микрофон, а также надпись «Правительственная учетная запись» или «Государственное издание» с уточнением, к какой стране относится страница.
Компания уточнила, что финансируемые государством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.
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