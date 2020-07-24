В WhatsApp появится новое обновление

Мессенджер WhatsApp наконец можно будет использовать на разных устройствах при сохранении одного аккаунта. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

По данным портала, эта функция пока находится в разработке. Когда она будет доступна пользователям, в приложении появится специальный раздел Linked Devices («Привязанные устройства»).

Там можно будет добавить до четырех новых устройств, также в разделе будут показаны все гаджеты под одной учетной записью.

Когда долгожданное обновление будет доступно юзерам, пока не говорится.

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