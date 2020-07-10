Amazon потребовал от сотрудников удалить TikTok из-за угрозы безопасности
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Компания Amazon обратилась к своим сотрудникам с требованием удалить приложение TikTok. Об этом сообщает The New York Times.
В письме компании говорится о том, что китайское приложение может создавать угрозу безопасности пользовательской информации.
Amazon потребовал удалить приложение с тех устройств сотрудников, которые также имеют доступ к рабочей почте компании. Сроком для удаления компания назначила пятницу, 10 июля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сложнее, чем кажется: сможет ли США заблокировать TikTok
— WSJ: структуру TikTok изменят для дистанцирования от Китая