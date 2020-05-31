Axios: Трамп и Цукерберг обсудили ситуацию с соцсетями в США
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Президент США Дональд Трамп и основатель Facebook Марк Цукерберг обсудили ситуацию с социальными сетями по телефону. Об этом сообщает Axios.
По данным издания, обе стороны описали разговор как «продуктивный».
Ранее Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter.
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