Axios: Трамп и Цукерберг обсудили ситуацию с соцсетями в США

Президент США Дональд Трамп и основатель Facebook Марк Цукерберг обсудили ситуацию с социальными сетями по телефону. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, обе стороны описали разговор как «продуктивный».

Ранее Трамп подписал указ о регулировании работы социальных сетей и заявил, что при определенных условиях допускает закрытие компании Twitter.

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