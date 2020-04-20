Робота-дезинфектора изобрели в России

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Разработчики из России создали модель робота-дезинфектора. об этом сообщает ТАСС.

Эта инновация позволит дезинфицировать помещения в автономном или дистанционном режиме.

Робот может передвигаться как на колесах, так и с помощью гусеничных устройств.

По словам разработчиков, робот позволит защитить здоровье задействованного персонала и упростить процесс дезинфекции.

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