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В Харькове вновь произошли взрывы

«Общественное»: в Харькове произошли новые взрывы

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Shutterstock

В Харькове произошли новые взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове снова прогремели взрывы», — сказано в сообщении канала.

В ночь на 8 мая в городе также был слышен взрыв. Позже появилась информация, что звуки взрывов раздались и в Полтавской области.

До этого в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Украинское издание «Зеркало недели» также сообщало, что в подконтрольном украинским властям городе Запорожье фиксируются перебои с электро- и водоснабжением.

7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его мнению, РФ нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от президента Украины Владимира Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Ранее ВС РФ нанесли удары по энергосистеме и складу боеприпасов в Сумах.

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