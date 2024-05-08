Российские войска освободили от ВСУ еще один населенный пункт

Российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт.

Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР) и Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР).

В итоге противник потерял до 55 военнослужащих и две гаубицы Д-30, заключили в Минобороны.

До этого начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что за последние 24 часа российские военнослужащие контролировали островную зону реки Днепр и значительную часть населенного пункта Работино. По его словам, военнослужащие из группировки «Днепр» также активно противодействовали украинским FPV-дронам, разведывательным и боевым беспилотникам.

Ранее российские военные нанесли серию ударов в направлении двух заводов в Киеве.