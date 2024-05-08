Российского военнослужащего оштрафовали на 30 тысяч рублей за изготовление наркотиков

Суд в Новосибирске оштрафовал военнослужащего, который самостоятельно изготовил наркотическое средство. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Согласно материалам дела, Максим Желдаков собрал дикорастущую коноплю, а затем путем ее выпаривания в домашних условиях получил масло каннабиса, являющееся наркотическим средством.

В тот же день к Желдакову пришли полицейские и изъяли изготовленный кустарным способом наркотик, предназначавшийся для личного употребления. По какой статье судили военного, не сообщается, однако известно, что в качестве наказания мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей.

В апреле на скамье подсудимых оказался подросток из Барнаула, который впервые купил наркотики и попался полиции, ему грозило лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее российский школьник полтора года провел в СИЗО за распространение наркотиков.