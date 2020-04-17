Камеры помогли выявить более 90 нарушителей режима самоизоляции в Москве

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За 14 дней камеры видеонаблюдения зафиксировали более 90 нарушителей режима самоизоляции в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Согласно предписанию, все нарушители должны были находиться в самоизоляции в течение всего периода лечения и две недели на карантине после выздоровления. Однако, как уточнил Данчиков, люди ослушались и вышли на улицу.

Всего на данный момент зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса во всех регионах России, выздоровели 2 590 пациентов, а умерли — 273.

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