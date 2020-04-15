Пользователи сообщили о неполадках в работе приложений Google

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Пользователи сообщили о неполадках в работе поисковой системы Google, видеохостинга YouTube и почты Gmail, пишет портал Downdetector.

По данным портала, 54% пожаловавшихся на проблемы не могут войти в учетную запись, 45% говорят о перебоях поисковой системы, также не проигрываются некоторые видеоролики.

О проблемах в основном сообщают пользователи Европы, США и Японии.

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