Group-IB узнала о продаже аккаунтов Zoom россиян в даркнете

Руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков заявил, что система обнаружила в даркнете объявления о продаже 4 153 аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что все они находились на трех андеграундных площадках. При этом 31 из обнаруженных аккаунтов принадлежат пользователям с почтовым адресом в домене .ru.

Однако по словам Шестакова, в данный момент проверить принадлежность аккаунтов пользователям Zoom невозможно.

Специалист пояснил, что поскольку люди зачастую используют один и тот же пароль для разных сервисов, злоумышленникам легче получить данные к аккаунтам пользователя на других площадках.

В связи с этим Шестаков рекомендует создавать сложные и неповторяющиеся пароли для разных сервисов. Также стоит включить двухфакторную аутентификацию.