Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.

В компании рассказали, что геймпад оснастят новыми системами обратной связи. Так, например, благодаря адаптивным кнопкам L2 и R2 при натягивании лука в игре геймеры будут получать соответствующую отдачу: чем сильнее натяжение, тем сильнее будет отдача. Кроме того, улучшена система вибрации, что позволит чувствовать игроку любую шероховатость на дороге в игре.

DualSense будет оборудован микрофоном, позволяющим геймерам общаться друг с другом без гарнитуры.

Изменится также дизайн контроллеров, в частности, цветовое решение.

По прогнозам аналитиков, себестоимость пятого поколения консоли составит $470.

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