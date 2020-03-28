Ряд российских интернет-сервисов будет предоставляться бесплатно с апреля
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Ключевые сервисы России в интернете будут предоставляться бесплатно с 1 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.
Он напомнил о решении главы государства, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, и ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
«Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, с десктопов такая возможность будет уже не с 1 июля, а с 1 апреля», — рассказал Кириенко.
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