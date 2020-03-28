Ряд российских интернет-сервисов будет предоставляться бесплатно с апреля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/765/12178765/Depositphotos_39481977_l-2015-pic905-895x505-88958.jpg">

Ключевые сервисы России в интернете будут предоставляться бесплатно с 1 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Он напомнил о решении главы государства, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, и ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.

«Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, с десктопов такая возможность будет уже не с 1 июля, а с 1 апреля», — рассказал Кириенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Интернет-компании открыли бесплатный доступ для остающихся дома россиян