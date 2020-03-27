«Двач» разблокировали после удаления фейков о комендантском часе в Москве

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Роскомнадзор разблокировал ресурс «Двач» после удаления недостоверной информации о якобы введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса. Об этом ТАСС рассказали в службе.

«Двач» удалили все фейки 27 марта. Отмечается, что только после этого Роскомнадзор восстановил доступ к ресурсу.

Ранее стало известно, что ведомство заблокировало ресурс, так как «Двач» не удалил противоправную информацию в установленные законом сроки.

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