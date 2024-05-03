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Стала известна дата визита Путина в Китай

Bloomberg: визит Владимира Путина в Китай запланирован на 15-16 мая

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Визит Владимира Путина в Китай запланирован на 15-16 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В то же время собеседник агентства отметил, что даты поездки могут незначительно измениться. В материале отмечается, что российский лидер планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через несколько дней после начала нового президентского срока.

«Путин прибудет в Китай после того, как Си завершит свой первый визит в Европейский Союз за пять лет. Он должен отправиться во Францию, Сербию и Венгрию в рамках турне, которое начнется 5 мая, и среди вопросов для обсуждения, вероятно, будет конфликт России и Украины», — говорится в тексте.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что вопросы международной и региональной безопасности войдут в число обсуждаемых тем на переговорах во время визита в Китай президента РФ.

«Так или иначе вопросы международной безопасности и региональной безопасности будут упоминаться и затрагиваться», — отметил он.

Ранее в Совфеде объяснили, почему попытки Запада повлиять на Россию через КНР обречены на провал.

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