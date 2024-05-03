На Украине начнут призывать больных ВИЧ и раком

Граждане Украины с ВИЧ, гепатитом и онкологическими заболеваниями, а также переболевшие туберкулезом стали пригодными для службы в Вооруженных силах страны (ВСУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на обновленный список заболеваний.

Изменения вступают в силу с 4 мая. Теперь украинской армии подходит человек с бессимптомным течением ВИЧ, а в ТЦК (аналог российского военкомата) можно попасть на стадии «иммунной субкомпенсации», то есть когда организм уже самостоятельно не справляется с болезнью.

Также ВСУ будут принимать призывников с хроническим вирусным гепатитом, раком в ремиссии или же медленно прогрессирующим. В списке еще появились пациенты с легкими психическими расстройствами и умственной отсталостью легкой степени. В документах указано, что на службу возьмут и женщин, у которых беременность протекает без осложнений.

По закону, с 4 мая ограниченно годные военнообязанные должны пройти повторную проверку, заключило издание.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. По его мнению, возможно, в столь масштабном призыве нет необходимости, если учитывать ротации военнослужащих и транши стран Запада.

Ранее украинские пленные рассказали о призыве в ряды ВСУ старых и больных.