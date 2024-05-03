Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке

Балицкий: ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке, под завалами могут быть люди

close
100%
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке», — написал глава региона.

Он отметил, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают спасатели.

В конце апреля финский журналист Кости Хейсканен стал свидетелем обстрела Токмака со стороны ВСУ. По его словам, недалеко от дома, который целиком обрушился, находится детский сад, который также получил повреждения.

До этого ВСУ нанесли по Токмаку удар управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом. По данным регионального минздрава, в результате удара пострадали четыре человека.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами