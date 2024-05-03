ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Токмаке. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке», — написал глава региона.

Он отметил, что, по предварительным данным, под завалами могут находиться люди. На месте происшествия работают спасатели.

В конце апреля финский журналист Кости Хейсканен стал свидетелем обстрела Токмака со стороны ВСУ. По его словам, недалеко от дома, который целиком обрушился, находится детский сад, который также получил повреждения.

До этого ВСУ нанесли по Токмаку удар управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом. По данным регионального минздрава, в результате удара пострадали четыре человека.

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