Жители Волгограда услышали звук взрыва

Жители поселка Горьковский в Волгограде услышали звук взрыва. Об этом пишет «Блокнот Волгоград» в своем Telegram-канале.

Как отмечает V1.ru, очевидцы увидели, что в поле, рядом с жилыми домами что-то горит — в небо поднимается столб густого черного дыма.

Другие подробности не приводятся, уточняется информация у оперативных и экстренных служб.

3 мая также стало известно, что на заброшенной ТЭЦ в Павловске повреждена труба. Об этом сообщила администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга. Жители Павловска и Пушкина ранее сообщали, что слышали громкий звук взрыва. По словам одной из очевидцев, на Октябрьском в Пушкине от взрыва задребезжали окна. На место прибыла полиция и пожарная служба на месте. Пострадавших нет, подчеркнули там и добавили, что ситуация находится на контроле у администрации района.

Ранее сообщалось, что около трети жилых домов в Шагонаре остались без тепла после аварии на ТЭЦ.