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В Курганской области мужчина избил своего младенца из-за плача

В Курганской области арестовали мужчину, напавшего на ребенка из-за плача

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В Курганской области мужчину подозревают в избиении своего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, отца раздражал плач младенца, поэтому, находясь с ним в доме, россиянин нанес младшему члену семьи несколько серьезных ударов в область головы. Приехавшие на место медики обнаружили обездвиженного ребенка.

В отношении родителя возбудили уголовное дело. Фигуранта уголовного дела заключили под стражу. На данный момент сотрудники СК РФ проводят все необходимые следственные мероприятия.

«Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики», – сообщается в публикации.

До этого в Екатеринбурге мальчик отравился сигаретами после конфликта с родителями. По данным источника, отец выпил во время застолья и решил отучить 11-летнего ребенка от курения. Для этого он заставил сына проглотить восемь сигарет.

Ранее школьница из Пермского края избила сверстницу на камеру и выложила видео в Telegram.

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