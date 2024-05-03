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Зеленский заслушал доклады про средства ПВО и РЭБ в Хмельницкой области

Зеленский обсудил безопасность Хмельницкой атомной станции

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал в Хмельницком доклады про средства противовоздушной обороны (ПРО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также обсудил безопасность Хмельницкой атомной электростанции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, день был посвящен ситуации в Хмельницкой области и ее вкладе в оборону Украины.

«Были подробные доклады по ПВО и РЭБ в области – на ключевых объектах. Мы обсудили безопасность Хмельницкой атомной станции, потенциал энергетики в регионе и восстановление тех объектов, которые были повреждены российскими ударами», — написал украинский лидер.

Он отметил, что самое важное — делать все так, чтобы Украина могла добиться нужных результатов.

3 мая Зеленский назначил Сергея Тюрина на пост главы Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА). До этого Тюрин исполнял обязанности руководителя Хмельницкой ОГА. Предыдущий глава администрации был уволен со своей должности в марте 2023 года.

Ранее в конгрессе США раскрыли, кто на самом деле контролирует Зеленского.

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