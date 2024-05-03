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Взрыв произошел в украинском городе

Мэр Терехов: взрыв произошел в Харькове

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РИА Новости

Взрыв произошел в городе Харькове на северо-востоке Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышен взрыв», — написал он.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Харькове в 13:49. Кроме того, сирены сработали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

До этого телеканал «Общественное» сообщал, что в районе Харькова произошли взрывы на фоне объявления воздушной тревоги.

Также стало известно, что в Одессе произошел крупный пожар с последующей детонацией на складах компании «Новая почта».

Вчера днем украинский телеканал «Freeдом» сообщал о взрывах на территории Харьковской области. В этот момент в регионе действовал режим воздушной тревоги. При этом другие подробности, включая количество взрывов и их точное место, не уточнялись. Кроме того, 2 мая несколько взрывов произошли в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины.

Ранее над Украиной заметили загадочное свечение, похожее на огромный метеорит.

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